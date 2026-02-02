Color Run Domfront 2e édition Domfront en Poiraie

Color Run Domfront 2e édition

La Color Run, un concept simple et festif qui revient le samedi 16 mai 2026 à Domfront

Le principe de la Color Run est facile à comprendre un parcours accessible à tous, ponctué de projections de poudres colorées biodégradables. À chaque passage, les participants se parent de nouvelles couleurs, créant une ambiance visuelle spectaculaire et conviviale.

Ici, l’objectif n’est pas la performance mais le plaisir d’être ensemble. On avance à son rythme, on rit, on échange, et on profite d’un moment hors du quotidien, dans une atmosphère détendue et festive.

Un événement ouvert à tous les publics

La Color Run s’adresse aussi bien aux familles qu’aux groupes d’amis, aux sportifs occasionnels comme à celles et ceux qui souhaitent simplement bouger en douceur. L’événement est pensé pour être intergénérationnel et accessible à , sans condition de niveau ou d’expérience.

Musique, animations et encouragements accompagnent les participants du départ à l’arrivée, faisant de la Color Run un moment de partage et de convivialité, apprécié par petits et grands.

Pourquoi participer à une Color Run ?

Participer à une Color Run, c’est choisir un événement où le plaisir passe avant tout. C’est l’occasion de partager un moment convivial, de bouger sans contrainte et de vivre une expérience originale, rythmée par la musique et les couleurs.

C’est aussi un excellent moyen de créer des souvenirs mémorables, de repartir avec des photos pleines d’énergie et de profiter d’un événement en plein air, dans un cadre agréable.

Informations pratiques

1) Retrait du Kit À partir de 15h30, à la salle Rougeyron à la Mairie de Domfront en Poiraie.

Le kit offert à chaque participant contient une paire de lunettes, un bracelet et un coupon (à échanger à la fin de la course pour obtenir votre sachet de poudre colorée offert).

2) Échauffement À 17h30, place de la Roirie. Entrainement collectif avec un coach sportif de SF Fitness à Flers.

3) Départs Les départs se feront par vagues.

4) Holi Time

5) Explosion de couleurs à l’arrivée des participants.

6) Concert À partir de 18h30, place de la Roirie. Concert de Douche, gratuit et ouvert à tous

Buvette et restauration proposées sur place

Borne à selfie proposée par Photo Flash

Vente de poudre colorée (2€/sachet)

Sur réservation .

Place de la Roirie Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

