Fête de la Musique du Tro’Fest Place Saint-Julien Domfront en Poiraie
Fête de la Musique du Tro’Fest Place Saint-Julien Domfront en Poiraie samedi 20 juin 2026.
Domfront en Poiraie
Fête de la Musique du Tro’Fest
Place Saint-Julien Domfront Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Des concerts sont organisés place St Julien à Domfront par le festival Tro’fest, pour la deuxième année consécutive. Au programme concerts, DJ sets, de la musique électronique en live…
Buvette et restauration sur place. .
Place Saint-Julien Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie festival.trofest@gmail.com
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English : Fête de la Musique du Tro’Fest
L’événement Fête de la Musique du Tro’Fest Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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