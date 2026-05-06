Fête de la Musique du Tro’Fest Place Saint-Julien Domfront en Poiraie

Domfront en Poiraie

Fête de la Musique du Tro’Fest

Place Saint-Julien Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Des concerts sont organisés place St Julien à Domfront par le festival Tro’fest, pour la deuxième année consécutive. Au programme concerts, DJ sets, de la musique électronique en live…

Buvette et restauration sur place. .

Place Saint-Julien Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie festival.trofest@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique du Tro’Fest

L’événement Fête de la Musique du Tro’Fest Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne