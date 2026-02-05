Festival Regards Visite nocturne poétique histoire et voix sous les étoiles Domfront en Poiraie

Festival Regards Visite nocturne poétique histoire et voix sous les étoiles

Plongez dans une visite guidée nocturne exceptionnelle au cœur de Domfront-en-Poiraie, alliant histoire, poésie et atmosphère mystérieuse. Accompagnés d’un guide, partez à la découverte du patrimoine illuminé à la lueur de la nuit, ponctuée d’interventions du comédien Eric Louviot qui fera résonner poèmes inspirés de l’histoire de la Normandie.

Cette animation originale s’inscrit dans le cadre du festival Les Rencontres musicales Regards, porté par l’ensemble De Caelis, qui, du 29 au 31 mai, met la voix et la création au centre de rencontres artistiques et sensibles www.decaelis.fr

Sur réservation à l’office de tourisme

Où ? Château et Cité médiévale de Domfront

Pour qui ? Tous publics

Durée 1h

À prévoir lampes de poche

Format Visite guidée + pot offert

pas de jauge minimum jauge maximal 50 inscription jusqu’au matin de la visite (11h) .

Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97 tourisme@ot-domfront.com

