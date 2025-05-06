Concerts au Manoir de la Chaslerie Léonor Stirman Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie

Concerts au Manoir de la Chaslerie Léonor Stirman

Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La septième saison des belles heures musicales et littéraires de la Chaslerie vous propose cinq rendez-vous, toujours à 18 heures.

Samedi 9 mai 2026 Tout commence comme une conférence sur le piano classique…

Oscillant entre musique savantes et populaires, talent et effondrement de Golda Schmendrick pianiste concertiste de renommée internationale -, ce solo délirant et participatif nous conduit glissement après glissement vers les rivages tourmentés de la musique, de l’ivresse et des steppes russes.

De Chopin à Dalida, de l’amour à la vodka… il n’y a qu’un doigt !

Golda Schmendrick est une pianiste de renommée internationale et une amante délaissée qui noie son chagrin comme elle peut. Elle tient une conférence sur le piano classique, qui laisse place petit à petit à un délire musical d’écorchée vive. De Chopin à Dalida, de l’amour à la vodka… Il n’y a qu’un doigt !

Mon personnage, Golda Schmendrick, s’inspire de nombreuses personnes des professeurs que j’ai eus, du professeur que je suis (car j’enseigne réellement le piano), mais aussi de nombreux êtres croisés ou imaginés. C’est un peu une héroïne tragique qui se serait perdue au pays des bouffons ses amours malheureuses et son penchant pour les substances toxiques mériteraient quelques larmes, et pourtant elle prête à rire ! Et à l’inverse, sa préciosité, ses obsessions, son orgueil la rendent ridicule…mais c’est aussi pour ça qu’elle est –j’espère !- émouvante. J’aime me rendre ridicule sur scène, parce que l’autodérision est pour moi le meilleur moyen de faire passer ce message dans la vie tout est grave…mais rien n’est sérieux. Et rire de ses travers et de ses malheurs, existe-t-il meilleur remède ?…

Chaque spectacle est suivi d’un buffet amical, qui donne l’occasion d’échanger avec les artistes. La billetterie est d’ores et déjà ouverte via le site HelloAsso ( https://www.chaslerie.fr/amis ), ou à l’Office de Tourisme de Domfront en Poiraie, 12 place de la Roirie, 02 33 38 53 97.

Autres dates de concerts

– samedi 23 mai Volodia Van Keulen au violoncelle et au sitar

– samedi 6 juin concert du guitariste Guillaume Gibert

– samedi 12 septembre comédien Éric Chartier

– samedi 3 octobre pianiste Camille Jauvion et la violoncelliste Caroline Boïta .

Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97

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English : Concerts au Manoir de la Chaslerie Léonor Stirman

L’événement Concerts au Manoir de la Chaslerie Léonor Stirman Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne