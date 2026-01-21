Concert de fado à Notre-Dame-sur-l’eau Domfront en Poiraie

Concert de fado à Notre-Dame-sur-l’eau

Eglise Notre-Dame sur L'eau Domfront en Poiraie

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

2026-05-29

Duo Chloé Breillot chant et Pierrick Hardy guitare

Chants de l’âme

Patrimoine immatériel de l’humanité depuis 2011, le fado est un chant métissé du Portugal, né du dialogue entre les rythmes afro-brésiliens, les traditions populaires, les voix des campagnes et l’âme cosmopolite des villes du XIXe siècle. Les morceaux choisis racontent l’amour et le désir, l’absence et la peine, avec une force poétique saisissante et la vérité des chansons populaires. À travers des arrangements atypiques, le jeu chatoyant de Pierrick Hardy à la guitare et la voix poignante de Chloe´ Breillot donnent un nouveau souffle à ces répertoires émouvants.

Un concert dans le cadre du festival Les Rencontres musicales REGARDS. .

