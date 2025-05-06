Concerts au Manoir de la Chaslerie Volodia VAN KEULEN Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie

Concerts au Manoir de la Chaslerie Volodia VAN KEULEN

Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La septième saison des belles heures musicales et littéraires de la Chaslerie vous propose cinq rendez-vous, toujours à 18 heures.

Samedi 23 mai 2026

Volodia van Keulen tisse un pont entre les cultures dans un récital rare, profond, habité.

Porté par les résonances chaleureuses du violoncelle et les volutes envoûtantes du sitar indien, il invite à une traversée musicale hors du temps, où les cultures ne s’opposent pas mais s’écoutent, se répondent, se fécondent.

Ce dialogue sensible entre l’architecture rigoureuse de la musique classique occidentale et le souffle contemplatif des râgas du nord de l’Inde donne naissance à un espace nouveau.

Dans cette conversation intime entre les cordes et les traditions, Volodia mêle composition et improvisation avec une grâce singulière, donnant à entendre un monde en équilibre, subtil et vibrant.

Ce récital est bien plus qu’un concert c’est une expérience à vivre, un voyage méditatif au cœur du son, où la virtuosité s’efface au profit d’un abandon sincère, presque chamanique. Un moment suspendu, entre raffinement de la forme et quête de vérité intérieure.

Chaque spectacle est suivi d’un buffet amical, qui donne l’occasion d’échanger avec les artistes. La billetterie est d’ores et déjà ouverte via le site HelloAsso ( https://www.chaslerie.fr/amis ), ou à l’Office de Tourisme de Domfront en Poiraie, 12 place de la Roirie, 02 33 38 53 97.

Autres dates de concerts

– samedi 6 juin concert du guitariste Guillaume Gibert

– samedi 12 septembre comédien Éric Chartier

– samedi 3 octobre pianiste Camille Jauvion et la violoncelliste Caroline Boïta .

Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97

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English : Concerts au Manoir de la Chaslerie Volodia VAN KEULEN

L’événement Concerts au Manoir de la Chaslerie Volodia VAN KEULEN Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne