Soirée guinguette en faveur de l’association les petits pas de Raphaël Place Saint-Julien Domfront en Poiraie

Soirée guinguette en faveur de l’association les petits pas de Raphaël

Place Saint-Julien Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’AJE organise sa guinguette pour sa deuxième édition consécutive.

Événement en l’honneur de l’association les petits pas de Raphaël touché par la maladie neurologique, la diplégie spastique.

Le principe est simple le 30 mai une soirée avec de la musique pour tous , des crêpes , des sandwichs saucisses frites et bien sûr des rafraîchissements .

Entrée prix libre ?! Tu donnes ce que tu veux et si tu veux mais saches que l’argent récolté sera reversé à L’ ARSLA pour la lutte contre cette maladie . .

Place Saint-Julien Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie asso.jeunesentrepreneurs61@gmail.com

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English : Soirée guinguette en faveur de l’association les petits pas de Raphaël

L’événement Soirée guinguette en faveur de l’association les petits pas de Raphaël Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne