La lumières dans tous les sens au Manoir de la Rimbert

14 rue de la Rimbert Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Expositions Histoire locale Architecture restauration du patrimoine

Spectacle Musique et poésie médiévale Contes et poésie locales Chorale

Illumination à la bougie de la façade du manoir

Restauration possible

Jauge de 150 personnes réservation sur ciqdelarimbert@gmail.com

Stationnement au bourg de Saint-Front .

14 rue de la Rimbert Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 08 12 84 55 ciqdelarimbert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La lumières dans tous les sens au Manoir de la Rimbert

L’événement La lumières dans tous les sens au Manoir de la Rimbert Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-02-13 par Conseil départemental de l’Orne