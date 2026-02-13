La lumières dans tous les sens au Manoir de la Rimbert Domfront en Poiraie
14 rue de la Rimbert Domfront en Poiraie Orne
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Expositions Histoire locale Architecture restauration du patrimoine
Spectacle Musique et poésie médiévale Contes et poésie locales Chorale
Illumination à la bougie de la façade du manoir
Restauration possible
Jauge de 150 personnes réservation sur ciqdelarimbert@gmail.com
Stationnement au bourg de Saint-Front .
14 rue de la Rimbert Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 08 12 84 55 ciqdelarimbert@gmail.com
