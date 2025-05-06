Mapping vidéo Les lueurs du Donjon Parc du Château Domfront en Poiraie
Mapping vidéo Les lueurs du Donjon Parc du Château Domfront en Poiraie samedi 30 mai 2026.
Mapping vidéo Les lueurs du Donjon
Parc du Château Domfront Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 22:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion de Pierres en Lumières, le Donjon du Château de Domfront en Poiraie s’illuminera avec son traditionnel mapping vidéo. .
Parc du Château Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 60 60
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English : Mapping vidéo Les lueurs du Donjon
L’événement Mapping vidéo Les lueurs du Donjon Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-16 par Conseil départemental de l’Orne