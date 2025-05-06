Mapping vidéo Les lueurs du Donjon Parc du Château Domfront en Poiraie

Mapping vidéo Les lueurs du Donjon

Parc du Château Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion de Pierres en Lumières, le Donjon du Château de Domfront en Poiraie s’illuminera avec son traditionnel mapping vidéo. .

Parc du Château Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 60 60

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English : Mapping vidéo Les lueurs du Donjon

L’événement Mapping vidéo Les lueurs du Donjon Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-16 par Conseil départemental de l’Orne