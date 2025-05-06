Concerts au Manoir de la Chaslerie guitariste Guillaume Gibert Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie

Concerts au Manoir de la Chaslerie guitariste Guillaume Gibert

Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La septième saison des belles heures musicales et littéraires de la Chaslerie vous propose cinq rendez-vous, toujours à 18 heures.

Samedi 6 juin 2026 concert du guitariste Guillaume Gibert

Chaque spectacle est suivi d’un buffet amical, qui donne l’occasion d’échanger avec les artistes. La billetterie est d’ores et déjà ouverte via le site HelloAsso ( https://www.chaslerie.fr/amis ), ou à l’Office de Tourisme de Domfront en Poiraie, 12 place de la Roirie, 02 33 38 53 97.

Autres dates de concerts

– samedi 12 septembre comédien Éric Chartier

– samedi 3 octobre pianiste Camille Jauvion et la violoncelliste Caroline Boïta .

Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97

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English : Concerts au Manoir de la Chaslerie guitariste Guillaume Gibert

L’événement Concerts au Manoir de la Chaslerie guitariste Guillaume Gibert Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne