Ultra Raid VTT 360® Domfront Domfront en Poiraie

Pour sa cinquième édition, l’UR360® propose un nouveau défi d’ultra-endurance VTT au cœur de la Normandie. Au départ de Domfront en Poiraie, les participants devront parcourir 360 km en moins de 36 heures sur un tracé inédit, exigeant et sauvage. Deux jours d’effort et d’évasion, avec un itinéraire composé à 90 % de chemins et seulement 10 % de routes, dans une atmosphère authentique et engagée, pensée pour les passionnés de VTT longue distance.

L’édition 2026 s’annonce encore plus intense, plus immersive et toujours portée par un esprit de partage et de convivialité !

Plusieurs formules

– UR360® 360 km de VTT à parcourir en moins de 36 heures (du bonheur à l’état pur). 5 700 m de D+ cumulé. Départ samedi à 6h.

– Maxi raid 180 un raid de 180 km à parcourir en solo. 2 850 m de D+. Départ samedi à 6h.

– Raid 90 Iron un raid de 90 km en VTT musculaire, à réaliser dans la journée du samedi. 1 350 m de D+. Départ samedi à 8h.

– Raid 90 E-Ride épreuve de 90 km réservée aux VTT-AE (assistante électrique). 1 350 m de D+. Départ samedi à 9h.

– Raid 90 Epik un raid de 90 km en VTT musculaire, à réaliser dans la journée du dimanche. 1 500 m de D+. Départ dimanche à 8h. .

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 12 48

