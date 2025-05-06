Soirée guinguette par le Trou Normand Place du Général de Gaulle Domfront en Poiraie

Soirée guinguette par le Trou Normand

Place du Général de Gaulle Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association folklorique le Trou Normand vous propose une soirée guinguette sous barnum et danses sur parquet dans le cadre de la fête de la musique à Domfront en Poiraie.

Sur place restauration rapide ( saucisses, poulet, frites, crêpes, buvette)

Animation par Stéphane Fauny .

Place du Général de Gaulle Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie letrounormand.folklore@gmail.com

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English : Soirée guinguette par le Trou Normand

L’événement Soirée guinguette par le Trou Normand Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne