Soirée guinguette par le Trou Normand Place du Général de Gaulle Domfront en Poiraie
Soirée guinguette par le Trou Normand Place du Général de Gaulle Domfront en Poiraie samedi 20 juin 2026.
Soirée guinguette par le Trou Normand
Place du Général de Gaulle Domfront Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association folklorique le Trou Normand vous propose une soirée guinguette sous barnum et danses sur parquet dans le cadre de la fête de la musique à Domfront en Poiraie.
Sur place restauration rapide ( saucisses, poulet, frites, crêpes, buvette)
Animation par Stéphane Fauny .
Place du Général de Gaulle Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie letrounormand.folklore@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée guinguette par le Trou Normand
L’événement Soirée guinguette par le Trou Normand Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Domfront en Poiraie (Orne)
- Saison culturelle partagée la leçon Domfront Domfront en Poiraie 2 avril 2026
- Randonnées des Mardis Domfront en Poiraie 7 avril 2026
- La Pomme empoisonnée Domfront en Poiraie 10 avril 2026
- THE VIKINGS NORMAND CHOIR Chœur d’hommes Théâtre Municipal de Domfront Domfront en Poiraie 11 avril 2026
- Randonnées du Dimanche Domfront en Poiraie 12 avril 2026