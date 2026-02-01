La cité médiévale de Domfront en 60′ chrono Domfront Domfront en Poiraie

La cité médiévale de Domfront en 60′ chrono

Mille ans d’histoire en condensé … mais pas une miette ne vous échappera grâce au talent et à la passion de notre guide !

Entre ruelles sinueuses et arrières cours secrètes, arpentez cette cité labyrinthique fortifiée au 13e siècle.

Une heure top chrono pour découvrir l’essentiel de la cité médiévale de Domfront ruelles étroites, maisons à pans de bois, cours secrètes, église Saint Julien de style néo-byzantin, points de vue imprenables sur la vallée et des secrets bien gardés !

Cette visite de la Petite Cité de Caractère vous dévoile mille ans d’histoire murmurée par les vieilles pierres.

Envie d’aller plus loin ? Vous avez la possibilité de prolonger votre exploration avec la visite guidée Le Château de Domfront une histoire millénaire gravée dans la pierre à 14h30. Après tout, pourquoi s’arrêter aux ruelles !

Pratique

> 1h de visite sur un circuit d’environ 1km

> RDV à l’Office de Tourisme 10 min avant la visite

> Prévoir des chaussures confortables pour la marche et un couvre chef selon la météo

> Les occasions de s’asseoir sont rares

> Tous les mardis et jeudis en juillet août à 15h30 .

Domfront 12, place de la Roirie Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

