Domfront en Poiraie

Festival International de Folklore

Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-03

Du 3 au 7 juillet 2026, Le groupe folklorique de Domfront en Poiraie, Le Trou Normand organise son Festival international de Folklore. Venez découvrir les cultures de France et du Monde pour un évènement rythmé et haut en couleurs. Retrouvez le programme sur notre site internet www.le-trou-normand.fr

Vous découvrirez des groupes folkloriques et cultures du monde entier

Plusieurs spectacles dans les communes partenaires au festival

Céaucé, spectacle le samedi 4 juillet 2026 à 21h00 4€ (salle Omnisports)

Domfront en Poiraie vendredi 3 juillet 2026 à 20h30 , café Normand, 4€ (salle André Rocton)

Domfront en Poiraie dimanche 5 juillet 2026 à 14h00, spectacle de tous les groupes (espace André Rocton)

St Bômer lundi 6 juillet 2026 à 20h30 4€ (salle communale )

Champsecret mardi 7 juillet 2026 à 20h30 4€ (salle communale)

Réservation possible au 06.07.88.25.37 ou sur HelloAsso (helloAsso groupe folklorique Le Trou Normand)

Organisé par le groupe folklorique Le Trou Normand. .

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 07 88 25 37 letrounormand.folklore@gmail.com

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English : Festival International de Folklore

L’événement Festival International de Folklore Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Pays de Domfront