Ateliers participatifs au projet village médiéval de Domfront sur le parking le long de la rue du Champ-Passais entrée rue du Lavoir (face aux terrains de tenni Domfront en Poiraie samedi 4 juillet 2026.

Domfront en Poiraie

Ateliers participatifs au projet village médiéval de Domfront

sur le parking le long de la rue du Champ-Passais entrée rue du Lavoir (face aux terrains de tenni La Raterie Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Ça façonne, ça transmet !

Devenez artisan d’un jour au cœur du village médiéval

Envie de remonter le temps et de retrousser vos manches ? Plongez dans l’ambiance d’un village médiéval le temps d’une journée et découvrez les gestes et savoir-faire d’autrefois à travers des ateliers artisanaux encadrés par des passionnés.

Tout au long de la journée, plusieurs ateliers vous sont proposés en simultané forge, calligraphie, taille de pierre, plessis ou encore torchis… Autant d’occasions de tester des techniques ancestrales, de comprendre les matériaux et d’expérimenter des gestes simples mais essentiels du quotidien médiéval. Chaque participant pourra s’initier à un atelier au choix, dans une ambiance conviviale et immersive. Entre démonstrations, échanges et pratique, laissez-vous guider par les bénévoles et repartez avec une expérience unique et peut-être une nouvelle passion !

Où ? Village médiéval (site du projet PVMD)

Lieu de rendez-vous sur le parking le long de la rue du Champ-Passais entrée rue du Lavoir (face aux terrains de tennis)

Pour qui ? Tout public (12 ans minimum requis selon les ateliers)

Durée Journée complète (10h00 18h00) — ateliers d’environ 20 min

Format Accès au site + participation aux ateliers au choix (4 à 5 ateliers proposés selon disponibilités) pas de restauration possible sur place, privilégiez le pique-nique ou les commerces en ville.

À prévoir Tenue adaptée aux activités manuelles

Tarif 22 € personne

Réservation Office de Tourisme de Domfront

Capacité 25 participants payants maximum jour .

sur le parking le long de la rue du Champ-Passais entrée rue du Lavoir (face aux terrains de tenni La Raterie Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 tourisme@signebocage.fr

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English : Ateliers participatifs au projet village médiéval de Domfront

L’événement Ateliers participatifs au projet village médiéval de Domfront Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne