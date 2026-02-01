Une épopée millénaire à décrypter pierre après pierre Domfront Domfront en Poiraie

Une épopée millénaire à décrypter pierre après pierre

Accroché fièrement à son éperon rocheux, tel un vieux sage qui en a trop vu, le château de Domfront en a des histoires à raconter.

Construit à partir du XIe siècle, il a survécu aux sièges, aux batailles et aux outrages du temps… enfin, presque !

À travers une lecture architecturale des ruines, appuyée par des découvertes archéologiques et des indices laissés dans la pierre, cette visite vous invite à reconstituer le puzzle de près de 1000 ans d’histoire.

Seigneurs ambitieux, chevaliers audacieux, batailles épiques et complots savamment tissés, le Moyen Âge vous ouvre ses portes.

Et pour les plus curieux, on vous invite à prolonger l’aventure avec la visite de la cité médiévale à 15h30.

Pratique

> 1h de visite

> RDV à l’Office de Tourisme 10 min avant la visite

> Prévoir de bonnes chaussures et un couvre chef selon la météo

> Les occasions de s’asseoir sont rares

> Tous les mardis et jeudis de juillet août à 14h30 .

