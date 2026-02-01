Domfront du haut de Saint-Julien Domfront Domfront en Poiraie

Domfront du haut de Saint-Julien

Domfront en Poiraie Orne

2026-07-02

2026-07-16

2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

En plein cœur de la cité médiévale de Domfront, l’église Saint-Julien construite en béton armé ne passe décidément pas inaperçue.

Son architecture atypique est un mélange audacieux des styles Art-Déco et néo-byzantin, vraiment unique en son genre. Et quand l’unique se présente à vous, il serait dommage de ne pas y prêter attention !

Entre deux tintements de cloches, vous aurez l’occasion unique de grimper jusqu’au sommet du clocher pour une vue imprenable à 360°.

Une occasion rare d’explorer l’intérieur de ce lieu fascinant et de découvrir la ville sous un angle totalement nouveau !

Pratique

> 45min de visite

> RDV à l’Office de Tourisme 15min avant la visite

> À partir de 10 ans

> 10 personnes maximum

> Plus de 200 marches dont certaines très abruptes personnes souffrant du vertige déconseillé

> Prévoir de bonnes chaussures, talons aiguilles interdits

> Tous les mardis et jeudis de juillet et août à 17h .

Domfront 12, place de la Roirie Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

