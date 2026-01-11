Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit Médiathèque de Domfront Domfront en Poiraie
Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit Médiathèque de Domfront Domfront en Poiraie mardi 7 juillet 2026.
Domfront en Poiraie
Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit
Médiathèque de Domfront 36 rue du Docteur Barrabé Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Organisé par le Département de l’Orne
a la Médiathèque, 36 rue du Dr Barrabé, 61700 Domfront-en-Poiraie,
sur les horaires d’ouvertures de la médiathèque
L’exposition présente une sélection d’oeuvres de Frédérique Petit en partenariat avec l’association des Petites Cités de Caractère de l’Orne.
gratuit sans réservation .
Médiathèque de Domfront 36 rue du Docteur Barrabé Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 83 49
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English : Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit
L’événement Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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