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Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit Médiathèque de Domfront Domfront en Poiraie

Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit Médiathèque de Domfront Domfront en Poiraie mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque de Domfront

Adresse : 36 rue du Docteur Barrabé

Ville : 61700 Domfront en Poiraie

Département : Orne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Domfront en Poiraie

Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit

Médiathèque de Domfront 36 rue du Docteur Barrabé Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Organisé par le Département de l’Orne

a la Médiathèque, 36 rue du Dr Barrabé, 61700 Domfront-en-Poiraie,
sur les horaires d’ouvertures de la médiathèque
L’exposition présente une sélection d’oeuvres de Frédérique Petit en partenariat avec l’association des Petites Cités de Caractère de l’Orne.

gratuit sans réservation   .

Médiathèque de Domfront 36 rue du Docteur Barrabé Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 83 49 

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English : Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit

L’événement Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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