Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit Médiathèque de Domfront Domfront en Poiraie

Domfront en Poiraie

Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit

Médiathèque de Domfront 36 rue du Docteur Barrabé Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Organisé par le Département de l’Orne

a la Médiathèque, 36 rue du Dr Barrabé, 61700 Domfront-en-Poiraie,

sur les horaires d’ouvertures de la médiathèque

L’exposition présente une sélection d’oeuvres de Frédérique Petit en partenariat avec l’association des Petites Cités de Caractère de l’Orne.

gratuit sans réservation .

Médiathèque de Domfront 36 rue du Docteur Barrabé Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 83 49

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English : Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit

L’événement Arts en Cités oeuvres de Frédérique Petit Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne