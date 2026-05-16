Siestes bucoliques Domfront Domfront en Poiraie

Domfront en Poiraie

Siestes bucoliques

Domfront Cité Médiévale Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Les Siestes Bucoliques proposent, les dimanches de l’été, des pauses musicales et poétiques dans un esprit intimiste et contemplatif. L’occasion de découvrir des spectacles et des concerts dans des endroits insolites de la Cité Médiévale, mais également dans les communes voisines de Domfront en Poiraie.

– Dimanche 12 juillet les voix-ci, les voix-là concert

Parc du château concert les voix-ci les voix-là LES VOIX-CI, LES VOIX LÀ est un groupe vocal constitué de huit femmes, au registre atypique et décalé. Sa couleur oscille entre sérieux et déjanté.

– Dimanche 19 juillet

Parc du château lecture et accordéon comme un souffle Les compositions de l’accordéoniste diatonique Morgane Simon y rencontrent les improvisations de l’accordéon chromatique de concert de Jérémy Simon, le temps d’un concert lecture proposant les réflexions d’écrivains talentueux sur la vie, l’existence.

– Dimanche 26 juillet concert Va donc chez le coiffeur

Parc du château Duo voix, guitare, petites percussions, propose compos, reprises françaises et anglophones. Un programme pour vous faire du bien, vous faire participer et passer un moment original qui défrise élégamment.

– Dimanche 2 août Musique et danse Inspire

à la Cour Marie du Rocher Hélène c’est elle, Le Gros c’est lui, son accordéon, son complice. Lui, couine, craque, danse, s’encanaille en chansons. Elle, nous conte les choses de la vie, parfois cradingue, souvent sensible, toujours ambigüe.

– Dimanche 9 août accordéon et danse jeune public Tarmac

Parc du château Tarmac est un spectacle de la compagnie La Barque. Accordéon, handpan et mouvement, un duo improvise, poétise, tout en laissant affleurer la culture traditionnelle bretonne. Entre ridées revisitées et mazurkas murmurées, un corps se réveille et se lance sur le chemin du mouvement, de la vie. Tarmac n’est ni un concert, ni un spectacle de danse mais plutôt un espace, un moment où tout devient possible. .

Domfront Cité Médiévale Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 60 60

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English : Siestes bucoliques

L’événement Siestes bucoliques Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne