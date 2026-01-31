Libérez Aliénor ! Domfront Domfront en Poiraie

Libérez Aliénor !

Domfront 12, place de la Roirie Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Bravoure et tord méninge

La fille d’Aliénor d’Aquitaine a été mystérieusement enlevée juste avant son baptême…

Le temps presse ! Pour la libérer, vous devrez parcourir l’enceinte du château pour y découvrir ses mystères. Jeunes chevaliers et chevaleresses, le destin de la princesse est entre vos mains !

Vous devrez relever 6 défis à travers 6 épreuves de logique et d’observation afin d’aider Aliénor à sauver sa fille.

Votre bravoure ne restera pas sans récompense un délicieux goûter normand vous attend à la fin de l’aventure.

Dates 2026 les mercredis 15 et 22 avril, 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août

– sur réservation

– De 30min à 1h30 selon les équipes

– RDV à l’Office de Tourisme 10 min avant le début du jeu

– À partir de 5 ans en capacité de lire

– 6 équipes de 5 maximum

– Le tarif comprend le jeu + le goûter .

Domfront 12, place de la Roirie Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97 tourisme@ot-domfront.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Libérez Aliénor !

L’événement Libérez Aliénor ! Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-01-31 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne