Festival de musique Tro’Fest Domfront Domfront en Poiraie
vendredi 28 août 2026 · Domfront · Domfront en Poiraie
Informations pratiques
Domfront en Poiraie
Festival de musique Tro’Fest
Domfront Complexe sportif Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 02:00:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Fondée en 2021, l’association ACJ’Prod est née d’une passion commune pour la musique et d’un désir ardent de créer des événements socio-culturels uniques à Domfront, dans la belle région Normande.
Véritable ode à la jeunesse de Domfront, cette association dynamique est composée à 100% de jeunes locaux. le Tro’Fest est un événement musical convivial et intergénérationnel, porté par la jeunesse domfrontaise, qui a su passer d’une petite scène locale à un vrai festival de plein air attirant plusieurs centaines de personnes.
Un festival de musiques actuelles généraliste, mêlant pop, rock, électro, variété, DJ sets, organisé en plein air. Accessible à toutes et tous, favorisant la découverte d’artistes locaux et émergents de Normandie.
Au-delà des concerts, on retrouve du street-food, buvette, camping et animations sur 2 soirs cette année.
Venez assister à la cinquième édition du Tro’Fest, festival de musique familial et généraliste qui promeut des artistes émergents et locaux en Normandie
Nouveau cette année, le festival se déroule sur 2 jours les 28 et 29 août 2026
Programme
– Vendredi 28 août
Ellea 20h15 electro pop
Rom’zar 21h30 rap
Nor’mad ex mes souliers sont rouge 22h15 folk
Dj set Vertuoze 23h15 techno
Dj set Blizny 1h45 acid techno
– Samedi 29 août
Enchantée 19h45 pop acoustique
Les épicurians 20h45 pop rock
Douche 21h20 rock garage
Tragédie 23h rap rnb
Division d’honneur 23h electro pop live
Contre-coeur 23h50 french touch/UK garage
Dj set Nivram x Salman 01h30 techno
Points de vente
– Bar l’Etable à Flers
– Bar Normand Domfront
– Maison des Associations Domfront
– Leclerc à la Ferté Macé
Plus de détails et informations pratiques à consulter sur leur site internet .
Domfront Complexe sportif Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie
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English : Festival de musique Tro’Fest
L’événement Festival de musique Tro’Fest Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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