Informations pratiques

Domfront en Poiraie

Festival de musique Tro’Fest

Domfront Complexe sportif Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 02:00:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Fondée en 2021, l’association ACJ’Prod est née d’une passion commune pour la musique et d’un désir ardent de créer des événements socio-culturels uniques à Domfront, dans la belle région Normande.

Véritable ode à la jeunesse de Domfront, cette association dynamique est composée à 100% de jeunes locaux. le Tro’Fest est un événement musical convivial et intergénérationnel, porté par la jeunesse domfrontaise, qui a su passer d’une petite scène locale à un vrai festival de plein air attirant plusieurs centaines de personnes.

Un festival de musiques actuelles généraliste, mêlant pop, rock, électro, variété, DJ sets, organisé en plein air. Accessible à toutes et tous, favorisant la découverte d’artistes locaux et émergents de Normandie.

Au-delà des concerts, on retrouve du street-food, buvette, camping et animations sur 2 soirs cette année.

Venez assister à la cinquième édition du Tro’Fest, festival de musique familial et généraliste qui promeut des artistes émergents et locaux en Normandie

Nouveau cette année, le festival se déroule sur 2 jours les 28 et 29 août 2026

Programme

– Vendredi 28 août

Ellea 20h15 electro pop

Rom’zar 21h30 rap

Nor’mad ex mes souliers sont rouge 22h15 folk

Dj set Vertuoze 23h15 techno

Dj set Blizny 1h45 acid techno

– Samedi 29 août

Enchantée 19h45 pop acoustique

Les épicurians 20h45 pop rock

Douche 21h20 rock garage

Tragédie 23h rap rnb

Division d’honneur 23h electro pop live

Contre-coeur 23h50 french touch/UK garage

Dj set Nivram x Salman 01h30 techno

Points de vente

– Bar l’Etable à Flers

– Bar Normand Domfront

– Maison des Associations Domfront

– Leclerc à la Ferté Macé

Plus de détails et informations pratiques à consulter sur leur site internet .

Domfront Complexe sportif Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de musique Tro’Fest

L’événement Festival de musique Tro’Fest Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne