Randonnées des Mercredis

Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-20 2026-07-15 2026-08-19 2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16

Organisée par l’Association des randonneurs du Domfrontais

Programme des circuits des Mercredis

– 21 janvier Juvigny sous Andaine, départ à 14h du parking du stade

– 18 février La Ferrière aux Etangs, départ à 14h du parking du lac

– 18 mars Lonlay le tesson, départ à 14h du parking de l’église

– 15 avril Landisacq, départ ) 14h du bourg

– 20 mai Lonlay l’Abbaye, départ à 14h du parking salle Ste Thérèse

– 17 juin bord de mer, sortie à la journée, départ à 9h au parking André Rocton de Domfront

– 15 juillet Bagnoles de l’Orne, départ à 9h au parking du Manoir du Lys

– 19 août Couterne, départ à 9h du parking Salle Raymond Ponot

– 16 septembre Saint Calais du Desert, départ à 14h de la Place de l’Eglise

– 21 octobre La Chapelle d’Andaine, départ à 14h du bourg

– 18 novembre Saint Clair de Halouze, départ à 14h du bourg

– 16 décembre Torchamp, départ à 14h du parking La gare de Torchamp

L’association propose aussi des randonnées le 2eme Dimanche, 1er Mardi ,le 3ème Mercredi du mois et une rando douce et organisée le 4ème Lundi

Possibilité de faire du covoiturage au parking rocton de Domfront-en-Poiraie à 13h30.

Renseignements et réservations Michel Duguey au 06 83 93 12 99 ou Alain L’huissier au 06 14 23 73 18 https://randonneursdomfrontais.sportsregions.fr/ .

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 12 42 37 31

