Stage nutrition, cueillette et alimentation sauvage Domfront en Poiraie
vendredi 11 septembre 2026 · Domfront en Poiraie
Informations pratiques
Domfront en Poiraie
Stage nutrition, cueillette et alimentation sauvage
Domfront Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Reconnectez l’homme avec sa nature stage de 3 jours apprenez à bénéficier des plantes sauvages avec une cueillette respectueuse et une alimentation saine.
Atelier 1 découvrir notre nature et nos liens avec le vivant (méditation et reliance à la nature, cueillette à l’instinct et classification par famille de plantes, création culinaire l’art de confectionner une salade.
Atelier 2 l’art de la cueillette et de l’identification des plantes sauvages (pratique de la cueillette dans différents écosystèmes ; préparation culinaire sauces et farces sauvages.
Atelier 3 l’art de préparer des plats sauvages et de prendre soin de la santé ( création de plats 100% sauvages ; techniques pour maximiser les saveurs et les nutriments .
Sur inscription
lieu Eco-lieu le fouteau, en forêt d’andaine
limité à 10 personnes
11, 12, 13 septembre toute la journée
Animateur Luc Flambard, ethnobotaniste de terrain, expert alimentation de plantes sauvages comestibles .
Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 69 05 55 39 ecolefa@yahoo.com
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English : Stage nutrition, cueillette et alimentation sauvage
L’événement Stage nutrition, cueillette et alimentation sauvage Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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