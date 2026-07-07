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AGENDA · Domfront en Poiraie

Stage nutrition, cueillette et alimentation sauvage Domfront en Poiraie

vendredi 11 septembre 2026 · Domfront en Poiraie

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Domfront
Ville
61700 Domfront en Poiraie
Département
Orne
Tarif

Domfront en Poiraie

Stage nutrition, cueillette et alimentation sauvage

Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Reconnectez l’homme avec sa nature stage de 3 jours apprenez à bénéficier des plantes sauvages avec une cueillette respectueuse et une alimentation saine.

Atelier 1 découvrir notre nature et nos liens avec le vivant (méditation et reliance à la nature, cueillette à l’instinct et classification par famille de plantes, création culinaire l’art de confectionner une salade.

Atelier 2 l’art de la cueillette et de l’identification des plantes sauvages (pratique de la cueillette dans différents écosystèmes ; préparation culinaire sauces et farces sauvages.

Atelier 3 l’art de préparer des plats sauvages et de prendre soin de la santé ( création de plats 100% sauvages ; techniques pour maximiser les saveurs et les nutriments .

Sur inscription
lieu Eco-lieu le fouteau, en forêt d’andaine
limité à 10 personnes
11, 12, 13 septembre toute la journée
Animateur Luc Flambard, ethnobotaniste de terrain, expert alimentation de plantes sauvages comestibles   .

Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 69 05 55 39  ecolefa@yahoo.com

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English : Stage nutrition, cueillette et alimentation sauvage

L’événement Stage nutrition, cueillette et alimentation sauvage Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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