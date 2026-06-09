Saison des concerts d’été par la Chorale Vivace Domfront en Poiraie mercredi 8 juillet 2026.

Domfront en Poiraie

Saison des concerts d’été par la Chorale Vivace

Place de la Liberté Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-08

La Chorale Vivace vous invite à partager un moment musical placé sous le signe de la convivialité et du plaisir du chant.

Venez découvrir un répertoire varié interprété par les choristes dans le cadre chaleureux de plusieurs églises de la région.

Samedi 13 juin à 20h Église Notre-Dame-de-l’Assomption Barenton (50720)

Vendredi 20 juin à 20h Église Notre-Dame-de-l’Assomption Brécé (53120)

Mardi 8 juillet à 20h Église Saint-Julien Domfront

Entrée libre. .

Place de la Liberté Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 12 28 choralevivace61@gmail.com

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English : Saison des concerts d’été par la Chorale Vivace

L’événement Saison des concerts d’été par la Chorale Vivace Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne