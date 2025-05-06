Randonnées des Mardis Domfront en Poiraie
Randonnées des Mardis Domfront en Poiraie mardi 7 avril 2026.
Randonnées des Mardis
Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01 2026-10-06 2026-11-03 2026-12-01
Organisée par l’Association des randonneurs du Domfrontais
Programme des circuits des Mardis
– 6 janvier Champsecret, départ à 14h du parking les forges de varenne
– 3 février Saint-Hilaire-du-Harcouët, départ à 14h Place de l’Eglise
– 3 mars: Gers, départ à 14h de la Place de l’Eglise
-7 avril Banvou, départ à 14h de l’église de Banvou
– 5 mai Tour de Bonvouloir, départ à 14h du parking centre équestre
– 2 juin Ambrières, départ à 14h du parking des Vaux, la haie traversaine
– 7 juillet Regneville-sur-mer, départ à 9h du parking andré rocton de domfront (sortie à la journée)
– 04 août Champsecret, départ à 9h du bourg de champsecret
– 1er septembre Beauvain, départ à 14h Place de l’Eglise
– 6 octobre Saint-jean-des-Bois, départ à 14h du bourg
– 3 novembre Champsecret, départ à 14h du carrefour des Aulneaux
– 1er décembre Bagnoles de l’Orne, départ à 14h du parking de l’office de tourisme.
L’association propose aussi des randonnées le 2eme Dimanche, 1er Mardi ,le 3ème Mercredi du mois et une rando douce et organisée le 4ème Lundi
Possibilité de covoiturage au départ du parking Rocton de Domfront à 13h30
Renseignements Michel Duguey au 06 83 93 12 99 ou Alain L’huissier au 06 14 23 73 18 https://randonneursdomfrontais.sportsregions.fr/
Pas besoin de s’inscrire .
Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 12 42 37 31
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English : Randonnées des Mardis
L’événement Randonnées des Mardis Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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