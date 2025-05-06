Informations pratiques

Domfront en Poiraie

Spectacle de mât chinois

2421 route de Perrou Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

La soirée débute dès 19h00 par la vente de tartines danoises (Sasga Bach, spécialités danoises faites maison).

Puis, à 20h00, laissez-vous surprendre par un spectacle de mât chinois Chemin Faisant présenté par la Compagnie Neire (Irène Mousset).

Pendant 30 minutes, vous êtes entraînés dans un univers aérien où force, équilibre et grâce se rencontrent dans une performance mêlant prouesses acrobatiques et convivialité, au cœur du Camping de la Touche !

Pour tout public.

Participation libre pour soutenir l’artiste. .

2421 route de Perrou Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 63 07 55 50

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English : Spectacle de mât chinois

L’événement Spectacle de mât chinois Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne