Courses hippiques de Domfront route de la Ferté Macé Domfront en Poiraie
Courses hippiques de Domfront route de la Ferté Macé Domfront en Poiraie dimanche 26 juillet 2026.
Domfront en Poiraie
Courses hippiques de Domfront
route de la Ferté Macé 568 Chem. Gr 22 Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
La société des courses hippiques de Domfront vous propose sa traditionnelle course hippique le dimanche 26 juillet 2026 !
7 ou 8 courses programmées en trot monté et attelé.
Dés midi le public sous chapiteau pourra partager un repas champêtre (apéritif gigot frites fromage dessert et café).
Buvette et restauration rapide sur place .
route de la Ferté Macé 568 Chem. Gr 22 Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 87 59 54 69
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English : Courses hippiques de Domfront
L’événement Courses hippiques de Domfront Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-05-01 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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