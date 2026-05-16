Festival Cité en Musique Domfront en Poiraie

Domfront en Poiraie

Festival Cité en Musique

Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Cité en Musique fait son retour pour une 11ème édition !

Du 7 juillet au 9 juillet 2026, chaque mercredi de l’été, des spectacles gratuits sont à découvrir à Domfront en Poiraie.

Au programme de cette nouvelle édition des concerts, un spectacle jeune public, autour de la chanson française et des musiques festives.

– Mercredi 8 juillet Edgar Sekloka, 20h30

Chez Edgar Sekloka, alchimiste du verbe, ce qui marque d’emblée, c’est sa capacité à sublimer le langage du quotidien, transfigurer la prosaïque en poésie, mais aussi inscrire sa colère sociale dane une conscience collective et une solidarité solaire. Pour Edgar Sekloka, l’art constitue par excellence une arme de la non-violence braquée sur toute forme d’injustice.

– Mercredi 15 juillet Les Gars d’en bas

LES GARS D’EN BAS est le fruit d’une rencontre musicale et amicale de musicien bretons et tchèques autour de la musique jazz et swing manouche. Compositeur principal, le chansonnier polyglotte Grégoire Brun y met en avant ses textes et la poésie, tout en laissant une place importante aux arrangements subtiles, aux timbres chauds des instruments acoustiques ainsi qu’à l’improvisation.

– Mercredi 22 juillet

16h concert de Juke Entrez dans l’univers de Juke, le Ténor de Brest et embarquez avec

lui dans des aventures incroyables nées de voyages et de rencontres

improbables!

20h boule

Boule est né. Puis il a fait des chansons en apprenant à jouer de la guitare. un jour, on lui a proposé de faire un concert, ce qu’il accepta de bon cœur. Enchanté par cette expérience, malgré la trouille indescriptible qu’elle lui procura, il décida de recommencer le plus souvent possible. Par chance, il avait décidé de ne jamais travailler, ce qui lui laissait du temps pour ce hobbie.

– Mercredi 29 juillet concert Ultraromance

Ultraromance c’est Emilie Rambaud, batteuse et chanteuse.

Indie pop française et féminine, rythmique et aérienne.

En cas d’intempérie, retrouvez nous au théâtre municipal, Place Burgxedel (champ de foire).

Chaque spectacle se déroulera dans un lieu différent de la Cité Médiévale.

Les rendez-vous musicaux sont gratuits et ouverts à tous. .

Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 60 60

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English : Festival Cité en Musique

L’événement Festival Cité en Musique Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne