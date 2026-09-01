UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Domfront en Poiraie

Journées du Patrimoine visite de la Chapelle Notre-Dame-de-l’Eau Domfront en Poiraie

samedi 19 septembre 2026 · Domfront en Poiraie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
rue du Mont-Saint-Michel
Ville
61700 Domfront en Poiraie
Département
Orne
Tarif

Domfront en Poiraie

Journées du Patrimoine visite de la Chapelle Notre-Dame-de-l’Eau

rue du Mont-Saint-Michel Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Ça murmure, ça enchante !

Envie de plonger dans l’histoire et la spiritualité d’un lieu chargé d’émotion ?

Venez (re)découvrir la Chapelle Notre-Dame sur l’Eau lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026, accompagnés d’un guide de l’office de tourisme.Témoin d’un passé riche et souvent méconnu, cette chapelle vous ouvre ses portes pour une visite commentée où se mêlent architecture, légendes locales et vieilles pierres. Entre le reflet de l’eau, le chant des cloches — imaginaire ou réel — et la simplicité de l’édifice, laissez-vous porter par l’atmosphère unique de ce site. Une parenthèse de recueillement, de découverte et d’émerveillement.

Où ? Chapelle Notre-Dame sur l’Eau
Quand ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026
Pour qui ? Tous publics
À prévoir Chaussures confortables, éventuellement un petit vêtement en cas de fraîcheur dans la chapelle
Durée Environ 45 minutes à 1h   .

rue du Mont-Saint-Michel Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72  tourisme@signebocage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine visite de la Chapelle Notre-Dame-de-l’Eau

L’événement Journées du Patrimoine visite de la Chapelle Notre-Dame-de-l’Eau Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-08-08 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

À voir aussi à Domfront en Poiraie (Orne)