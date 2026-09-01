Informations pratiques

Domfront en Poiraie

Journées du Patrimoine visite de la Chapelle Notre-Dame-de-l’Eau

rue du Mont-Saint-Michel Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ça murmure, ça enchante !

Envie de plonger dans l’histoire et la spiritualité d’un lieu chargé d’émotion ?

Venez (re)découvrir la Chapelle Notre-Dame sur l’Eau lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026, accompagnés d’un guide de l’office de tourisme.Témoin d’un passé riche et souvent méconnu, cette chapelle vous ouvre ses portes pour une visite commentée où se mêlent architecture, légendes locales et vieilles pierres. Entre le reflet de l’eau, le chant des cloches — imaginaire ou réel — et la simplicité de l’édifice, laissez-vous porter par l’atmosphère unique de ce site. Une parenthèse de recueillement, de découverte et d’émerveillement.

Où ? Chapelle Notre-Dame sur l’Eau

Quand ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026

Pour qui ? Tous publics

À prévoir Chaussures confortables, éventuellement un petit vêtement en cas de fraîcheur dans la chapelle

Durée Environ 45 minutes à 1h .

rue du Mont-Saint-Michel Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 tourisme@signebocage.fr

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English : Journées du Patrimoine visite de la Chapelle Notre-Dame-de-l’Eau

L’événement Journées du Patrimoine visite de la Chapelle Notre-Dame-de-l’Eau Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-08-08 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne