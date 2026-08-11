Informations pratiques

Gourdon

Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales

Église Saint-Pierre Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 18:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Cela fait plus d'une quinzaine d'années que Les Chordiales présentent leur projet musical au public, avec une joie et une convivialité communicatives

Cela fait plus d'une quinzaine d'années que Les Chordiales présentent leur projet musical au public, avec une joie et une convivialité communicatives. Elles chantent là où les mène le vent en septembre 2026, ce sera en Bouriane dans le le Lot. Leur résidence chant de 3 jours leur permettra de vous offrir 2 lieux, 2 concerts et 2 programmes très différents !

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Église Saint-Pierre Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 63 31 41 99

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English :

For more than fifteen years, Les Chordiales have been presenting their musical project to the public with infectious joy and warmth.

L’événement Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales Gourdon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Gourdon