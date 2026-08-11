Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales Gourdon
dimanche 13 septembre 2026 · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales
Église Saint-Pierre Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Cela fait plus d'une quinzaine d'années que Les Chordiales présentent leur projet musical au public, avec une joie et une convivialité communicatives
Cela fait plus d'une quinzaine d'années que Les Chordiales présentent leur projet musical au public, avec une joie et une convivialité communicatives. Elles chantent là où les mène le vent en septembre 2026, ce sera en Bouriane dans le le Lot. Leur résidence chant de 3 jours leur permettra de vous offrir 2 lieux, 2 concerts et 2 programmes très différents !
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Église Saint-Pierre Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 63 31 41 99
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English :
For more than fifteen years, Les Chordiales have been presenting their musical project to the public with infectious joy and warmth.
L’événement Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales Gourdon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Gourdon
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