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Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales Gourdon

dimanche 13 septembre 2026 · Gourdon

Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales Gourdon

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Église Saint-Pierre
Ville
46300 Gourdon
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Gourdon

Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales

Église Saint-Pierre Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Cela fait plus d'une quinzaine d'années que Les Chordiales présentent leur projet musical au public, avec une joie et une convivialité communicatives

Cela fait plus d'une quinzaine d'années que Les Chordiales présentent leur projet musical au public, avec une joie et une convivialité communicatives. Elles chantent là où les mène le vent en septembre 2026, ce sera en Bouriane dans le le Lot. Leur résidence chant de 3 jours leur permettra de vous offrir 2 lieux, 2 concerts et 2 programmes très différents !

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Église Saint-Pierre Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 63 31 41 99 

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English :

For more than fifteen years, Les Chordiales have been presenting their musical project to the public with infectious joy and warmth.

L’événement Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales Gourdon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Gourdon

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