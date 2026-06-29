Gourdon

Vente publique des livres désherbés

Pôle sportif de la Poussie Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

À l'occasion du désherbage de ses collections et dans le cadre du forum des associations, la Bibliothèque Intercommunale de Gourdon vous propose une vente de livres

À l'occasion du désherbage de ses collections et dans le cadre du forum des associations, la Bibliothèque Intercommunale de Gourdon vous propose une vente de livres. Si vous aimez la lectures et les livres, venez chiner à cette occasion, vous trouverez peut-être votre bonheur. C'est aussi l'occasion de donner une seconde vie à ces ouvrages.

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Pôle sportif de la Poussie Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92

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English :

%C0 As part of its collection culling and in conjunction with the Associations Forum, the Gourdon Intermunicipal Library is holding a book sale

L’événement Vente publique des livres désherbés Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon