Gourdon

Vide-Greniers de la fête du pain de Lafontade Gourdon

Lafontade Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez chiner, farfouiller, …

Venez chiner, farfouiller, …. et pourquoi pas dénicher la perle rare!

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Lafontade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 13 99 38 26 didier.benoit0328@orange.fr

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English :

Come bargain hunting, rummaging, …

L’événement Vide-Greniers de la fête du pain de Lafontade Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Gourdon