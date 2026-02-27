Gourdon

Conférence Histoire de la chasse aux sorcières du Quercy et d’ailleurs

Salle des Pargueminiers Gourdon Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Cette conférence propose une exploration historique de la chasse aux sorcières en Quercy et dans le Sud-Ouest

Cette conférence propose une exploration historique de la chasse aux sorcières en Quercy et dans le Sud-Ouest. Elle analyse la manière dont la peur de la sorcellerie s’est exprimée dans les campagnes, ainsi que le profil des personnes accusées et les mécanismes judiciaires mis en œuvre. Animée par François Bordes, spécialiste des procès en sorcellerie, elle met en lumière les dimensions sociales, culturelles et religieuses de ces persécutions à travers des exemples locaux et régionaux. Une approche documentée pour mieux comprendre cette page méconnue de l’histoire.

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Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 20 89 42 49 prouilhacsp@gmail.com

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English :

This lecture offers a historical exploration of witch-hunting in Quercy and the South-West

L’événement Conférence Histoire de la chasse aux sorcières du Quercy et d’ailleurs Gourdon a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Gourdon