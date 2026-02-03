Fête du Pain à Lafontade Gourdon Gourdon
Fête du Pain à Lafontade Gourdon Gourdon samedi 15 août 2026.
Fête du Pain à Lafontade Gourdon
Lieu dit La Fontade Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-08-15
La tradition et le terroir est à l'honneur lors de la fête du pain ! Découvrez nos vieux fours à pain !
La tradition et le terroir est à l'honneur lors de la fête du pain ! Découvrez nos vieux fours à pain !
.
Lieu dit La Fontade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 13 99 38 26 didier.benoit0328@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tradition and terroir take center stage at the Bread Festival! Discover our old bread ovens!
L’événement Fête du Pain à Lafontade Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Gourdon