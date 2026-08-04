Informations pratiques

Gourdon

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Gourdon

Cour du Sénéchal Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Dans la cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection en plein air du film Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, en sa présence

Dans la cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection en plein air du film Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, en sa présence. Cette soirée est organisée par la Mairie de Gourdon, l'association Cinematalante et Gindou Cinéma.

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Cour du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie accueil@gindoucinema.org

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English :

As part of the 42nd Gindou Film Festival, the Gindou Cinéma association invites you to an outdoor screening of the film Corniche Kennedy by Dominique Cabrera, with the director in attendance

L’événement Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gourdon