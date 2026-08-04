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Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Gourdon Gourdon

lundi 17 août 2026 · Gourdon

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Gourdon Gourdon

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Cour du Sénéchal
Ville
46300 Gourdon
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Gourdon

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Gourdon

Cour du Sénéchal Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Dans la cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection en plein air du film Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, en sa présence

Dans la cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection en plein air du film Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, en sa présence. Cette soirée est organisée par la Mairie de Gourdon, l'association Cinematalante et Gindou Cinéma.

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Cour du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie   accueil@gindoucinema.org

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English :

As part of the 42nd Gindou Film Festival, the Gindou Cinéma association invites you to an outdoor screening of the film Corniche Kennedy by Dominique Cabrera, with the director in attendance

L’événement Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gourdon

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