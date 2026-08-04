Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Gourdon Gourdon
lundi 17 août 2026 · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Gourdon
Cour du Sénéchal Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Dans la cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection en plein air du film Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, en sa présence
Dans la cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection en plein air du film Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, en sa présence. Cette soirée est organisée par la Mairie de Gourdon, l'association Cinematalante et Gindou Cinéma.
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Cour du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie accueil@gindoucinema.org
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English :
As part of the 42nd Gindou Film Festival, the Gindou Cinéma association invites you to an outdoor screening of the film Corniche Kennedy by Dominique Cabrera, with the director in attendance
L’événement Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gourdon
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