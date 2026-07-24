Stage de conte avec Jean L’Océan Espace Mandala Gourdon

Informations pratiques

Gourdon

Stage de conte avec Jean L’Océan

Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-05 13:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Conte et théâtre avec Jean l’Océan stage pour adultes

Le conteur Jean l’Océan aborde l’art de conter et la narration, fort aussi de son expérience théâtrale en qualité de comédien et de metteur en scène au sein de la Cie Car’Avan

Conte et théâtre avec Jean l’Océan stage pour adultes

Le conteur Jean l’Océan aborde l’art de conter et la narration, fort aussi de son expérience théâtrale en qualité de comédien et de metteur en scène au sein de la Cie Car’Avan. Il propose aux stagiaires un élargissement de leurs aptitudes à soutenir un récit par

Une occupation judicieuse de l’espace.

Un travail sur la présence, la façon de se présenter devant son auditoire, le regard.

Une exploration sur comment le corps peut s’exprimer sans mots et soutenir un récit Travail du langage gestuel, mouvement expressif des mains, expressivité du corps.

Sensibilisation à la richesse suggestive de la voix: travail sur les différentes intonations, placement de la voix, comment habiter le silence pour soutenir l’émotion.

Ajustement du récit aux réactions du public présent.

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Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 18 44 64 27

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English :

Storytelling and Theater with Jean l’Océan: Workshop for Adults

Storyteller Jean l’Océan explores the art of storytelling and narration, drawing on his theatrical experience as an actor and director with the Car? theater company.Avan

L’événement Stage de conte avec Jean L’Océan Gourdon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Gourdon