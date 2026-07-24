Stage de conte avec Jean L’Océan Espace Mandala Gourdon
mardi 4 août 2026 · Espace Mandala · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Stage de conte avec Jean L’Océan
Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon Lot
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-05 13:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Conte et théâtre avec Jean l’Océan stage pour adultes
Le conteur Jean l’Océan aborde l’art de conter et la narration, fort aussi de son expérience théâtrale en qualité de comédien et de metteur en scène au sein de la Cie Car’Avan
Conte et théâtre avec Jean l’Océan stage pour adultes
Le conteur Jean l’Océan aborde l’art de conter et la narration, fort aussi de son expérience théâtrale en qualité de comédien et de metteur en scène au sein de la Cie Car’Avan. Il propose aux stagiaires un élargissement de leurs aptitudes à soutenir un récit par
- Une occupation judicieuse de l’espace.
- Un travail sur la présence, la façon de se présenter devant son auditoire, le regard.
- Une exploration sur comment le corps peut s’exprimer sans mots et soutenir un récit Travail du langage gestuel, mouvement expressif des mains, expressivité du corps.
- Sensibilisation à la richesse suggestive de la voix: travail sur les différentes intonations, placement de la voix, comment habiter le silence pour soutenir l’émotion.
- Ajustement du récit aux réactions du public présent.
.
Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 18 44 64 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytelling and Theater with Jean l’Océan: Workshop for Adults
Storyteller Jean l’Océan explores the art of storytelling and narration, drawing on his theatrical experience as an actor and director with the Car? theater company.Avan
L’événement Stage de conte avec Jean L’Océan Gourdon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Les Médiévales de Gourdon Dimanche 2 Août 2026 Gourdon 2 août 2026
- Les Médiévales de Gourdon Gourdon 2 août 2026
- Les Médiévales de Gourdon Lundi 3 Août 2026 Gourdon 3 août 2026
- Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon Espace Mandala Gourdon 4 août 2026
- Ciné-Goûter de l’été »Edmond et Lucy, la forêt, c’est l’aventure » Ozi, la voix de la forêt Cinéma l’Atalante Gourdon 5 août 2026