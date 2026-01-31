Gourdon

Les Médiévales de Gourdon Dimanche 2 Août 2026

Cité Médiévale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:30:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Tout sur la cuisine et art de la table, hygiène, armes, combat, au XVème siècle

Tout sur la cuisine et art de la table, hygiène, armes, combat, au XVème siècle. Scénettes sur l'art de la guerre, démonstrations de tir à l'arc et à l'arbalète, combats d'épée, chants médiévaux. Marché d'artisans.

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Cité Médiévale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie animetvous46@gmail.com

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English :

All about cooking and dining, hygiene, weapons, combat, in the 15th century

L’événement Les Médiévales de Gourdon Dimanche 2 Août 2026 Gourdon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon