Concert à l’Eglise des Cordeliers de Gourdon Gourdon dimanche 12 juillet 2026.

Gourdon

Concert à l’Eglise des Cordeliers de Gourdon

341 Quartier des Cordeliers Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ce concert nous est proposé par l'Ecole de Musique de Gourdon en Quercy

Ce concert nous est proposé par l'Ecole de Musique de Gourdon en Quercy. Il sera interprêté par des professeurs de l'école qui, à cette occasion, nous feront découvrir un compositeur régional Philippe Gaubert.

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341 Quartier des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie

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English :

This concert is presented by the Ecole de Musique de Gourdon en Quercy

L’événement Concert à l’Eglise des Cordeliers de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Gourdon