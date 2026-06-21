Conférence Les loups de l’Igue du Gral, ancêtres des premiers chiens ? Gourdon vendredi 17 juillet 2026.

Gourdon

Conférence Les loups de l’Igue du Gral, ancêtres des premiers chiens ?

Salle des Pargueminiers Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le loup fascine autant qu’il inquiète… Omniprésent en Europe occidentale depuis des millénaires, il est le témoin de changements environnementaux importants.

Que nous apprennent les restes des loups piégés dans l’Igue du Gral sur l’évolution de ce carnivore et son comportement ? Cette conférence vous invite à découvrir ce prédateur sous un nouvel angle menant jusqu’à sa domestication.

Le loup fascine autant qu’il inquiète… Omniprésent en Europe occidentale depuis des millénaires, il est le témoin de changements environnementaux importants.

Que nous apprennent les restes des loups piégés dans l’Igue du Gral sur l’évolution de ce carnivore et son comportement ? Cette conférence vous invite à découvrir ce prédateur sous un nouvel angle menant jusqu’à sa domestication.

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Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 30 84 65 archeologies-coordination@orange.fr

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English :

Is the wolf as fascinating as it is frightening? Omnipresent in Western Europe for millennia, it has witnessed significant environmental changes.

What do the remains of wolves trapped in the Igue du Gral tell us about the evolution of this carnivore and its behavior? This lecture invites you to discover this predator from a new perspective, leading up to its domestication.

L’événement Conférence Les loups de l’Igue du Gral, ancêtres des premiers chiens ? Gourdon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Gourdon