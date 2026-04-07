Marché nocturne à Roquemeyrine Centre équestre de Roquemeyrine Gourdon

Gourdon

Marché nocturne à Roquemeyrine

Centre équestre de Roquemeyrine 793, Roquemeyrine Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:30:00

fin : 2026-08-10 23:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-10

Organisé dans un cadre champêtre et familial, cet événement gratuit vous invite à venir à la rencontre d’artisans créateurs et de producteurs locaux

Organisé dans un cadre champêtre et familial, cet événement gratuit vous invite à venir à la rencontre d’artisans créateurs et de producteurs locaux. C’est l’occasion idéale de découvrir leurs produits, leur savoir-faire et leur passion.

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Centre équestre de Roquemeyrine 793, Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 lotequitation@gmail.com

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English :

Organized in a rural, family-friendly setting, this free event invites you to come and meet local craftspeople and producers

L’événement Marché nocturne à Roquemeyrine Gourdon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Gourdon