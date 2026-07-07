Informations pratiques

Gourdon

Rencontre et dédicace à Gourdon

26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Les artistes aiment le Lot, le Lot aime les artistes

Les artistes aiment le Lot, le Lot aime les artistes. Rendez-vous à la librairie des Livres et vous pour découvrir le Lot, capitale des arts au XXème siècle avec Romain Bondonneau.

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26 Boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09

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English :

Artists love the Lot; the Lot loves artists

L’événement Rencontre et dédicace à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Gourdon