Rencontre et dédicace à Gourdon Gourdon
mardi 21 juillet 2026 · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Rencontre et dédicace à Gourdon
26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Les artistes aiment le Lot, le Lot aime les artistes
Les artistes aiment le Lot, le Lot aime les artistes. Rendez-vous à la librairie des Livres et vous pour découvrir le Lot, capitale des arts au XXème siècle avec Romain Bondonneau.
.
26 Boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artists love the Lot; the Lot loves artists
L’événement Rencontre et dédicace à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Lud’Ambule, rallye dans la cité médiévale Gourdon 7 juillet 2026
- Rencontre culturelle de théâtre Tombé du camion par la Cie Les Paupières Mobiles CCAS Gourdon 7 juillet 2026
- Lecture La rose est ma demeure lecture de poésie orientale » Place Noël Poujade Gourdon 8 juillet 2026
- Atelier Pêche Nature Sur la digue Gourdon 9 juillet 2026
- Les Jeudis de Gourdon Gourdon 9 juillet 2026