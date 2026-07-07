UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gourdon

Rencontre et dédicace à Gourdon Gourdon

mardi 21 juillet 2026 · Gourdon

Rencontre et dédicace à Gourdon Gourdon

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
26 Boulevard Mainiol
Ville
46300 Gourdon
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Gourdon

Rencontre et dédicace à Gourdon

26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Les artistes aiment le Lot, le Lot aime les artistes

Les artistes aiment le Lot, le Lot aime les artistes. Rendez-vous à la librairie des Livres et vous pour découvrir le Lot, capitale des arts au XXème siècle avec Romain Bondonneau.

  .

26 Boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artists love the Lot; the Lot loves artists

L’événement Rencontre et dédicace à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Gourdon

À voir aussi à Gourdon (Lot)