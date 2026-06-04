Gourdon

Exposition Voyage intemporel

Église des Cordeliers Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-08 18:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-09

Tout commence en 1971

Tout commence en 1971. Un groupe de jeunes aménage un autocar et prend la route vers l'Inde, à travers l'Europe et l'Asie. Cinquante-cinq ans plus tard, ce voyage fondateur revient sous la forme d'une exposition collective plurielle, libre, traversée par des regards différents sur le monde et sur le temps qui passe.

Voyage Intemporel rassemble des artistes et des témoins qui ont fait du déplacement géographique, intérieur, historique leur matière première.

Plusieurs regards. Un même élan partir, observer, revenir différent… avec toujours, l'envie de repartir !

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Église des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 83 81 19 93

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English :

It all began in 1971

L’événement Exposition Voyage intemporel Gourdon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Gourdon