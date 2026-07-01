Exposition rétrospective de Coline Gey Gourdon

Informations pratiques

Gourdon

Exposition rétrospective de Coline Gey

3 rue Tortue Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25

''Artiste peintre depuis 2007 et installée dans le Lot depuis 2018, Coline Gey propose une exposition rétrospective retraçant près de vingt années de création.

À travers plus de 40 œuvres réalisées en acrylique, aquarelle et techniques mixtes, l'artiste invite les visiteurs à découvrir les quatre grands thèmes qui traversent son univers la féerie, les portraits, les états d'âme et les arbres.

Cette exposition met en lumière l'évolution de sa peinture, de ses inspirations et de sa sensibilité artistique

''Artiste peintre depuis 2007 et installée dans le Lot depuis 2018, Coline Gey propose une exposition rétrospective retraçant près de vingt années de création.

À travers plus de 40 œuvres réalisées en acrylique, aquarelle et techniques mixtes, l'artiste invite les visiteurs à découvrir les quatre grands thèmes qui traversent son univers la féerie, les portraits, les états d'âme et les arbres.

Cette exposition met en lumière l'évolution de sa peinture, de ses inspirations et de sa sensibilité artistique. Le parcours est ponctué de panneaux explicatifs retraçant sa démarche et les différentes étapes de son cheminement artistique.''

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3 rue Tortue Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 17 30 67 89

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English :

“A painter since 2007 and based in the Lot region since 2018, Coline Gey presents a retrospective exhibition spanning nearly twenty years of creative work.

Through more than 40 works created in acrylic, watercolor, and mixed media, the artist invites visitors to discover the four major themes that run through her work: fantasy, portraits, states of mind, and trees.

This exhibition highlights the evolution of her painting, her inspirations, and her artistic sensibility

L’événement Exposition rétrospective de Coline Gey Gourdon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Gourdon