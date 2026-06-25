Rencontre culturelle de danse Praticables de la Cie Incidence CCAS Gourdon
mardi 28 juillet 2026 · CCAS · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Rencontre culturelle de danse Praticables de la Cie Incidence
CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Sur le fil entre la danse et le théâtre, le plateau se transforme en terrain de jeu
Sur le fil entre la danse et le théâtre, le plateau se transforme en terrain de jeu. Le duo voyage à la frontière de la réalité et de l’imaginaire, donnant vie aux câbles par le mouvement et le rythme.
Poétiquement, les artistes explorent la question du lien et du rapport à l'autre, et petit à petit l'on comprend qu'à travers l'apparence légère et enjouée du spectacle, le duo nous emmène sur des terrains sensibles où les émotions s'entremêlent au gré du (dé)rangement des câbles.
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CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon 46300 Lot Occitanie ciedicidence@gmail.com
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English :
Straddling the line between dance and theater, the stage becomes a playground
L’événement Rencontre culturelle de danse Praticables de la Cie Incidence Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
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