Les Médiévales de Gourdon

Cité Médiévale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-02

Tout sur la cuisine et art de la table, hygiène, armes, combat, au XVème siècle

Tout sur la cuisine et art de la table, hygiène, armes, combat, au XVème siècle. Scénettes sur l'art de la guerre, démonstrations de tir à l'arc et à l'arbalète, combats d'épée, chants médiévaux Marché d'artisans. Ce fut un réel plaisir de découvrir avec vous les aspects les plus originaux du moyen-âge dira Jacques en assistant à ces démonstrations que vous pourrez vous aussi découvrir tout au long de ces deux journées lors des Médiévales de Gourdon.

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Cité Médiévale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie animetvous46@gmail.com

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English :

All about cooking and dining, hygiene, weapons, combat, in the 15th century

L’événement Les Médiévales de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-03-20 par ADT46