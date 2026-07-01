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Soirée année 80 à Saint-Romain Gourdon

samedi 18 juillet 2026 · Gourdon

Soirée année 80 à Saint-Romain Gourdon

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Saint-Romain
Ville
46300 Gourdon
Département
Lot
Tarif
22 22 Tarif adulte

Gourdon

Soirée année 80 à Saint-Romain

Saint-Romain Gourdon Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Des années 80 à aujourd'hui DJ WILL vous invite à danser, un moment convivial et festif autour d'un bon repas local.

Des années 80 à aujourd'hui DJ WILL vous invite à danser, un moment convivial et festif autour d'un bon repas local.

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Saint-Romain Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 30 45 36 78 

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English :

From the ’80s to today, DJ WILL invites you to dance and enjoy a fun, festive evening with great local food.

L’événement Soirée année 80 à Saint-Romain Gourdon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Gourdon

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