Soirée année 80 à Saint-Romain Gourdon
samedi 18 juillet 2026 · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Soirée année 80 à Saint-Romain
Saint-Romain Gourdon Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Des années 80 à aujourd'hui DJ WILL vous invite à danser, un moment convivial et festif autour d'un bon repas local.
Des années 80 à aujourd'hui DJ WILL vous invite à danser, un moment convivial et festif autour d'un bon repas local.
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Saint-Romain Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 30 45 36 78
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English :
From the ’80s to today, DJ WILL invites you to dance and enjoy a fun, festive evening with great local food.
L’événement Soirée année 80 à Saint-Romain Gourdon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Gourdon
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