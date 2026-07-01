Informations pratiques

Gourdon

Soirée année 80 à Saint-Romain

Saint-Romain Gourdon Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Des années 80 à aujourd'hui DJ WILL vous invite à danser, un moment convivial et festif autour d'un bon repas local.

Des années 80 à aujourd'hui DJ WILL vous invite à danser, un moment convivial et festif autour d'un bon repas local.

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Saint-Romain Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 30 45 36 78

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English :

From the ’80s to today, DJ WILL invites you to dance and enjoy a fun, festive evening with great local food.

L’événement Soirée année 80 à Saint-Romain Gourdon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Gourdon