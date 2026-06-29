Rencontre culturelle d’arts plastiques C’est pas (que) des salades par la Cie Les Philosophes barbares CCAS Gourdon
Rencontre culturelle d’arts plastiques C’est pas (que) des salades par la Cie Les Philosophes barbares CCAS Gourdon dimanche 12 juillet 2026.
Gourdon
Rencontre culturelle d’arts plastiques C’est pas (que) des salades par la Cie Les Philosophes barbares
CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Tout le monde a un super pouvoir
Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas. Emile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais un jour il rencontre l’Aveyron et l’Aveyron ça n’est pas à la portée de tout le monde. Mordiou ! Il découvre son super pouvoir faire pousser instantanément des salades ! Grâce à ce don exceptionnel, le petit Emile devient AGRIKULTOR et AGRIKULTOR, c’est bien plus qu’une simple vocation.
.
CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon 46300 Lot Occitanie lesphilosophesbarbares@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Everyone Has a Superpower
L’événement Rencontre culturelle d’arts plastiques C’est pas (que) des salades par la Cie Les Philosophes barbares Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Bouriathlon de Gourdon Kiosque à musique Gourdon 29 juin 2026
- Exposition Sous la surface, beauté et désillusion de Salton Sea Californie Place Poujade Gourdon 2 juillet 2026
- Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon Kiosque Gourdon 2 juillet 2026
- Rencontre avec l’autrice Réjane Édouard Librairie Des Livres et Vous Gourdon 4 juillet 2026
- Spectacle clownesque à Gourdon Gourdon 4 juillet 2026