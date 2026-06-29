Rencontre culturelle d’arts plastiques C’est pas (que) des salades par la Cie Les Philosophes barbares CCAS Gourdon dimanche 12 juillet 2026.

Gourdon

Rencontre culturelle d’arts plastiques C’est pas (que) des salades par la Cie Les Philosophes barbares

CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Tout le monde a un super pouvoir

Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas. Emile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais un jour il rencontre l’Aveyron et l’Aveyron ça n’est pas à la portée de tout le monde. Mordiou ! Il découvre son super pouvoir faire pousser instantanément des salades ! Grâce à ce don exceptionnel, le petit Emile devient AGRIKULTOR et AGRIKULTOR, c’est bien plus qu’une simple vocation.

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CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon 46300 Lot Occitanie lesphilosophesbarbares@gmail.com

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English :

Everyone Has a Superpower

L’événement Rencontre culturelle d’arts plastiques C’est pas (que) des salades par la Cie Les Philosophes barbares Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon