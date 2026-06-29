Gourdon

Brocante de Gourdon

Tour de ville Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

l'Association des Collectionneurs de Gourdon vous convie à sa Brocante

l'Association des Collectionneurs de Gourdon vous convie à sa Brocante. Les chineurs et amateurs d’objets anciens se retrouveront lors de cet évènement convivial où vous trouverez meubles, livres, vêtements, vaisselle, outils et objets de décoration. Une occasion idéale pour dénicher la perle rare ou simplement flâner au fil des étals.

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Tour de ville Gourdon 46300 Lot Occitanie collectionneur.gourdon@gmail.com

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English :

The Gourdon Collectors’ Association invites you to its flea market

L’événement Brocante de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon