Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau à Gourdon Gourdon
Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau à Gourdon Gourdon jeudi 16 juillet 2026.
Gourdon
Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau à Gourdon
Plan d’eau Écoute s’il Pleut Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre de Premières Pages, venez partager un instant lecture au bord de l'eau pour découvrir le livre Encore un plouf ! écrit par Isabelle Ricq.
Lectures avec le Relais, la BIG et l'ACM de Gourdon
Dans le cadre de Premières Pages, venez partager un instant lecture au bord de l'eau pour découvrir le livre Encore un plouf ! écrit par Isabelle Ricq.
Lectures avec le Relais, la BIG et l'ACM de Gourdon
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Plan d’eau Écoute s’il Pleut Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
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English :
As part of Premières Pages, come and share a moment of reading by the water to discover the book Encore un plouf! written by Isabelle Ricq.
Readings with the Relais, the BIG and the ACM de Gourdon
L’événement Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon
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