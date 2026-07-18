Informations pratiques

Gourdon

Ciné-Goûter de l’été »Edmond et Lucy, la forêt, c’est l’aventure » Ozi, la voix de la forêt

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Venez avec vos petits voir des courts métrages d'animation , et régalez-vous d'un goûter !

Venez avec vos petits voir des courts métrages d'animation , et régalez-vous d'un goûter !

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Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

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English :

Bring your kids to watch animated short films, and enjoy a snack!

L’événement Ciné-Goûter de l’été »Edmond et Lucy, la forêt, c’est l’aventure » Ozi, la voix de la forêt Gourdon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Gourdon