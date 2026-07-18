Ciné-Goûter de l’été »Edmond et Lucy, la forêt, c’est l’aventure » Ozi, la voix de la forêt Cinéma l’Atalante Gourdon
mercredi 5 août 2026 · Cinéma l'Atalante · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Ciné-Goûter de l’été »Edmond et Lucy, la forêt, c’est l’aventure » Ozi, la voix de la forêt
Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez avec vos petits voir des courts métrages d'animation , et régalez-vous d'un goûter !
Venez avec vos petits voir des courts métrages d'animation , et régalez-vous d'un goûter !
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Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
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English :
Bring your kids to watch animated short films, and enjoy a snack!
L’événement Ciné-Goûter de l’été »Edmond et Lucy, la forêt, c’est l’aventure » Ozi, la voix de la forêt Gourdon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Gourdon
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